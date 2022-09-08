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Названа предположительная причина возгорания автомобиля возле АГЗС в Пскове

Предположительной причиной возгорания в автомобиле Lada Granta 2020 года на Рижском проспекте в Пскове стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

О пожаре в ведомство сообщили в 17:31 7 октября. Огонь повредил моторный отсек и торпеду. Сотрудникам ведомства удалось спасти автомобиль.

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Также в 19:23 в Великих Луках на улице Зверева горел пластиковый мусорный контейнер. В ведомстве считают, что пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица. Удалось спасти пять мусорных контейнеров.