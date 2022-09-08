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Великолучанина повторно задержали за вождение в нетрезвом виде

Великолучанина повторно задержали за нетрезвое вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МВД России по Псковской области.

На дороге Мартьяново – Урицкое Великолукского района 6 октября около 16 часов полицейские остановили для проверки автомобиль Lada Kalina. За рулем находился 35-летний житель Великолукского района. Он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее водитель уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.