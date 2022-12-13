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Порхович предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав

Житель Порховского района предстанет перед судом за использование поддельных водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В сентябре 2021 года в Интернете мужчина приобрел поддельное водительское удостоверение на свое имя. 7 июня его остановил сотрудник полиции, когда он находился за рулем. На требование предъявить установленные правилами дорожного движения документы, он предоставил поддельное водительское удостоверение на свое имя. В ходе проверки инспектор установил, что удостоверение под данным номером зарегистрировано на другого человека.

Прокурор Порховского района утвердил обвинительный акт в отношении 44-летнего жителя Порховского района. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей 327 части 3 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права). Уголовное дело направили в Порховский районный суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года лет.