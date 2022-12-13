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В полиции не подтвердили информацию о ДТП в Псковском районе

В полиции не подтверждают информацию о ДТП в Псковском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области, 29 декабря в 23.50 поступило сообщение о дорожной аварии с участием легкового автомобиля на 3-м километре автодороги Неелово - Печки в Псковском районе

По информации источников ПЛН в правоохранительных органах, в полицию из медицинской организации поступало сообщение о травмировании пешехода на автодороге Неелово - Печки.

Сотрудники ГИБДД провели проверку по данному сообщению, факт ДТП не подтвердился. Со слов пострадавшего, он получил травму уха при катании на ватрушке с горки, а после употреблял спиртные напитки с друзьями. Скорая медпомощь забрала его, когда он сидел возле проезжей части.

Осколков или других признаков ДТП сотрудники полиции на указанном в сообщении месте не обнаружили.