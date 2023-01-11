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Пскович предстал перед судом за поддельное медзаключение для получения водительских прав

Житель Пскова предстал перед судом за покупку бланка медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами для получения водительских прав. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

Житель города Пскова приобрел у незнакомого лица поддельный бланк медицинского заключения об отсутствии у него медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. Его он предъявил инспектору МРЭО ГИБДД УМВД России по Псковской области. Однако согласно справке, предоставленной медицинской организацией, данное медицинское заключение гражданину не выдавалось.

Приговором Псковского городского суда жителя города Пскова признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.

Приговор суда в законную силу не вступил.