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Нетрезвого водителя выявили в Красногородском районе

Нетрезвого водителя выявили в Красногородском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На дороге Опочка – Красногородск в Красногородском районе 9 марта около 16:00 полиция остановила для проверки автомобиль LADA Priora. Машиной управлял житель Опочки1995 года рождения. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Обстоятельства произошедшего выясняются.