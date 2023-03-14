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АвтоМир / Происшествия

Житель Усвят угнал мотоцикл, чтобы быстрее добраться за спиртным

16.03.2023 13:35|ПсковКомментариев: 0

Житель Усвят решил воспользоваться чужим мотоциклом, чтобы побыстрее добраться до магазина за спиртным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся сведениям, от дома в деревне Стеревнево Усвятского района неизвестный угнал мотоцикл «ИЖ Планета». Полиции удалось установить подозреваемого. Им оказался безработный местный житель 2003 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый после употребления спиртного решил приобрести еще горячительных напитков. Для этого он угнал «ИЖ Планету» и собирался доехать до поселка Усвяты. Но по дороге в баке мотоцикла кончился бензин. Молодой человек бросил транспортное средство и скрылся.

В отношении подозреваемого возбдили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Мотоцикл изъяли. Проводится расследование.

Теги: #происшествие #Угон
Источник: Псковская Лента Новостей
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