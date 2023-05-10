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Двух трудных подростков из Пскова подозревают в угоне автомобиля

Двух подростков подозревают в угоне автомобиля в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 8 мая в деревне Соловьи Псковского района угнали машину ВАЗ-2101. Сотрудники ОМВД России по Псковскому району вскоре обнаружили автомобиль в лесном массиве на территории района без технических повреждений. В угоне подозреваются двое подростков 2007 года рождения из областного центра.

В отношении подростков возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ (угон). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

«Сейчас проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Остается добавить, что эти несовершеннолетние, к сожалению, и ранее уже не раз бывали не в ладах с законом», - добавили в полиции.

Помимо этого, вечером 7 мая от дома на улице Новой в деревне Иваньково Локнянского района угнали автомобиль Renault Laguna. Владелец обратился за помощью в отделение полиции по Локнянскому району. Полицейские задержали подозреваемого – безработного, ранее судимого за угон жителя поселка Локня 1998 года рождения.

Молодой человек пояснил, что заинтересовавший его Renault оказался открытым, а в замке зажигания оставался ключ. И он решил этим воспользоваться, чтобы «прокатиться». Теперь в его отношении возбудили уголовное дело.