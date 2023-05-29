АвтоМир / Происшествия

Полицейские повторно задержали нетрезвого водителя Ford Focus в Опочке

Полицейские задержали нетрезвого мужчину за рулем автомобиля Ford Focus в Опочке. Ранее он подвергался административному наказанию за пьяное вождение, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские остановили для проверки автомобиль Ford Focus утром 19 июня в Опочке у дома по улице Коммунальной. Выяснилось, что автомобилем управлял находившийся в нетрезвом состоянии местный житель 1989 года рождения.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.