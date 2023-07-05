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Пять пьяных водителей остановили псковские полицейские

В ряде районов области в ходе профилактических мероприятий полиция установила нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Острове вечером 7 июля по улице Освобождения на мопеде ехал пьяный местный житель 1994 года рождения. Еще одного 29-летнего мужчину на мопеде полицейские выявили 8 июля на территории Пыталовского района.

В Великих Луках 7 июля около 21:00 у дома на улице Русакова дорожные полицейские остановили для проверки «Москвич». Выяснилось, что этой автомашиной управлял нетрезвый великолучанин 1980 года рождения.

А в Псковском районе днем 8 июля по автотрассе Санкт-Петербург – Невель на автомобиле Citroën ехал житель Псковского района 1975 года рождения, который тоже находился в нетрезвом виде.

В поселке Дедовичи ночью 9 июля на улице Октябрьской полицейские остановили для проверки легковушку ВАЗ-21150. Местный житель 1997 года рождения вновь сел за руль в нетрезвом виде.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.