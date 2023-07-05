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Двух нетрезвых водителей в Псковской области остановили полицейские за сутки

Двух нетрезвых водителей в Псковской области остановили полицейские за сутки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, вечером 23 июля по улице Льва Толстого на автомобиле Volkswagen следовал 62-летний житель Санкт-Петербурга. По имеющимся данным, он был в нетрезвом виде. А днем 24 июля в деревне Гавры Пыталовского района полицейские обратили внимание на мужчину, ехавшего на мопеде. Выяснилось, что этот житель Пыталовского района 1987 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.