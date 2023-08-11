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Двух нетрезвых водителей остановили полицейские в Псковской области за сутки

Нетрезвых водителей остановили в Псковской области за сутки. При этом оба мужчины ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, рано утром 15 августа в Великих Луках на улице Мурманской внимание сотрудников ГИБДД привлек автомобиль ВАЗ-210740. Транспорт был остановлен для проверки документов у водителя. За рулем автомобиля оказался местный житель 1965 года рождения. У мужчины имелись признаки опьянения. Его транспортное средство было изъято.

Ночью 16 августа у дома 37 по улице Народной в Пскове дорожные полицейские остановили ВАЗ-2107. В ходе проверки установлено, что управлял транспортом пскович 1987 года рождения. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности по статье 264.1 УК РФ за управление транспортом в состоянии опьянения. Однако это не помешало водителю вновь сесть за руль «под градусом».

По данным фактам проводится проверка.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.