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Почти 1,5 тысячи правонарушений пресекли сотрудники псковской Госавтоинспекции за неделю

Сотрудники Госавтоинспекции в Псковской области пресекли 1409 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения за период с 11 по 17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Кроме того, сотрудники выявили 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержали двоих водителей.

За этот период на территории области зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, девять получили травмы различной степени тяжести.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают о необходимости строго соблюдать ПДД, воздержаться от обгонов, резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности.