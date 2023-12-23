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Жителя Пушкинских Гор осудили за использование поддельного водительского удостоверения

Мужчину 1981 года рождения, которого сотрудники ГИБДД задержали с поддельным водительским удостоверением, осудили в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый, находясь по месту своего жительства, в мае посредством Сети оформил на неустановленном сайте заявку на приобретение поддельного водительского удостоверения и вступил по телефону в переговоры с неизвестным, после чего перечислил 9000 рублей для покупки удостоверения.

В июле 2023 года на территории АЗС подсудимый получил поддельное водительское удостоверение на своё имя. 30 июля его остановил сотрудник ОГИБДД в целях проверки документов, и мужчина предъявил приобретенное им поддельное водительское удостоверение.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы на 4 месяца.