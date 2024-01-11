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Пьяный великолучанин за рулем автомобиля Ford попался полицейским

Нетрезвого водителя автомобиля Ford остановили полицейские в Великих Луках. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области, ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Инспекторы ДПС остановили водителя 30 января около 14:00 у дома по улице Розы Люксембург. Великолучанин 1990 года рождения за рулем автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.