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Нетрезвого водителя Lada задержали псковские полицейские

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Дорожные полицейские остановили для проверки автомобиль Lada в Пскове 13 февраля у дома по улице Николая Васильева. Выяснилось, что транспортным средством управлял находившийся в нетрезвом виде пскович 1986 года рождения.

Обстоятельства произошедшего выясняются, добавили в ведомстве.