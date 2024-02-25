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Нетрезвого водителя Audi остановили в Пскове

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, выявили дорожные полицейские в ходе проводимых мероприятий в Пскове 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Audi ночью 11 марта у дома по улице Инженерной в Пскове. Выяснилось, что иномаркой управлял 30-летний пскович, находившийся в нетрезвом состоянии. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

«В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - напомнили в пресс-службе ведомства.