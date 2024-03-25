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Автомобиль горел в Новосокольниках из-за небезопасных огневых работ

Легковой автомобиль ВАЗ-21099 горел в Новосокольниках 23 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

О пожаре на улице Куйбышева стало известно в 18:51. В легковом автомобиле 2002 года выпуска огонь повредил салон, багажное отделение выгорело изнутри. Предположительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

А 22 марта в 12:01 в МЧС поступило сообщение о возгорании в деревне Бешкино Гдовского района. В гараже огонь повредил стену и потолочное перекрытие. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки в гараже. Гараж от огня удалось спасти.