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Двух нетрезвых водителей выявили в Великих Луках и Пыталовском округе

В Великих Луках и Пыталовском округе полицейские выявили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за пьяное вождение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках ночью 3 апреля у дома на улице Котовского инспекторы ДПС остановили для проверки автомобиль Daewoo. Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый великолучанин1984 года рождения.

А вечером 2 апреля по дороге Гавры – Красногородск Пыталовского округа на автомашине ВАЗ-2112 ехал 39-летний житель города Пыталово. Как оказалось, и он был «под градусом».

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются. «Важно помнить, что в соответствии со статьей 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности», - добавили в ведомстве.