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Автомобиль Opel Astra сгорел при пожаре в великолукской деревне

Автомобиль Opel Astra сгорел в деревне Шелково Великолукского района 21 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Детковской сообщили в 17:40. В результате пожара жилой дом выгорел изнутри по всей площади, в нем повреждена кровля. Гараж выгорел изнутри, сгорела кровля и стоящий в нем автомобиль Opel Astra.

Предположительная причина случившегося - воспламенение паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при проведении ремонтных работ. Пожарные спасли одного человека, жилой дом и две хозяйственные постройки.

Еще об одном пожаре в этот же день стало известно в 22:29. В деревне Кресты Куньинского района в жилом доме огонь повредил пол. Предположительная причина служившегося - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.