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Угон автомобиля раскрыли по «горячим следам» в Невеле

Угон автомобиля раскрыли по «горячим следам» в Невеле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 29 июня от дома по переулку Урицкого в Невеле был совершен угон автомобиля СЕАЗ. Однако, далеко уехать злоумышленнику из-за возникших технических сложностей не удалось. Услышав шум, соседи вызвали полицию. Угонщик попытался скрыться, но был задержан прибывшими сотрудниками МО МВД России «Невельский». Им оказался безработный житель Невеля 2005 года рождения. Угнанная легковушка обнаружена.

По имеющимся данным, этот молодой человек решил прокатиться на чужом автомобиле. И воспользовался тем, что СЕАЗ был не закрыт, а в замке зажигания оставался ключ.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ (угон). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.