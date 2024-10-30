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В Пскове мужчину отправили на обязательные работы за нетрезвое вождение

В Пскове 51-летний мужчина получил наказание за вождение в нетрезвом состоянии. Прокуратура смогла доказать его вину в суде по уголовному делу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

Фото: архив ПЛН

В мае 2024 года пьяный водитель на автомобиле ВАЗ 21124 съехал в кювет на улице Линейной. Сотрудники ГИБДД, которые прибыли на место происшествия, отстранили его от управления. При освидетельствовании было установлено, что мужчина находится в состоянии опьянения.

Суд, учитывая мнение гособвинителя и смягчающие обстоятельства, приговорил мужчину к 280 часам обязательных работ и лишению права управления всеми видами транспортных средств на срок 2 года и 6 месяцев. Автомобиль также конфискован в пользу государства.