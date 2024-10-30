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Водителю в Великих Луках возместят 400 тысяч рублей ущерба из-за наезда на яму

Великолукским городским судом рассмотрено гражданское дело о возмещении ущерба, причиненного в результате повреждения автомобиля в связи с наездом на дорожную яму. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Осенью 2023 года автомобиль наехал на яму на дороге. В результате автомобиль получил повреждения колёс, дисков и подвески. Истец оценил ущерб в более чем 400 тысяч рублей. Он попросил взыскать эту сумму с УЖКХ города Великие Луки, дорожно-строительного управления и администрации города.

Суд провёл две экспертизы, чтобы определить повреждения автомобиля и стоимость ремонта.

Суд решил, что дорожно-строительное управление должно заплатить истцу более 400 тысяч рублей за ремонт автомобиля и судебные расходы.

В иске к другим ответчикам суд отказал.