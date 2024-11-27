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Командир взвода ДПС из Псковской области потушил загоревшийся автомобиль

Командир взвода ДПС по городу Пскова капитан полиции Александр Федотов во время несения службы увидел, что посреди дороги на улице Чудской в Пскове стоит легковой автомобиль Toyota, из-под капота которого вырывается пламя, а владелец пытается его потушить огнетушителем. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Сотрудник Госавтоинспекции незамедлительно сообщил об этом в группу управления нарядами УМВД России по городу Пскову для вызова пожарных расчетов. Оценив обстановку, капитан полиции Александр Федотов с помощью служебного огнетушителя незамедлительно приступил к тушению автомобиля, а также совместно с владельцем успел его обесточить.

Благодаря слаженным действиям сотрудника огонь удалось локализовать еще до приезда спасателей. Владелец автомашины искренне поблагодарил капитана полиции, который так своевременно пришел ему на помощь.

В результате происшествия никто из граждан не пострадал.