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Поджог стал возможной причиной возгорания автомобиля Lada в Пскове

Автомобиль Lada Granta горел в Пскове 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В 13:58 в ведомство поступило сообщение о возгорании автомобиля в Комиссаровском переулке.

Возможной причиной пожара стал поджог.

Вечером этого же дня специалисты МЧС России ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом строении на улице Свободы в Пскове. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. К ликвидации пожара привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.