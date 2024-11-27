Поджог стал возможной причиной возгорания автомобиля Lada в Пскове

Автомобиль Lada Granta горел в Пскове 18 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
В 13:58 в ведомство поступило сообщение о возгорании автомобиля в Комиссаровском переулке.
Возможной причиной пожара стал поджог.
Вечером этого же дня специалисты МЧС России ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом строении на улице Свободы в Пскове. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. К ликвидации пожара привлекались 5 специалистов и 2 единицы техники.