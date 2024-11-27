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АвтоМир / Происшествия

Судебные приставы Псковской области взыскали более 8,4 млн рублей с пьяных водителей

28.01.2025 21:19|ПсковКомментариев: 0

Судебные приставы Псковской области активно работают над взысканием штрафов за нарушение правил дорожного движения. Так, за 2024 год в УФССП России по Псковской области поступили судебные акты о взыскании штрафов в отношении 399 жителей города и области для принудительного исполнения. Речь идет о штрафах за вождение в нетрезвом виде, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Фото: УФССП России по Псковской области

Сотрудники органа принудительного исполнения взыскали с пьяных водителей более 8,4 миллионов рублей. Количество исполнительных производств за нетрезвую езду сократилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В тройку лидеров за пьяное вождение вошли жители г. Пскова и Псковского района, г. Великие Луки и Великолукского района, Порховского района.

Источник: Псковская Лента Новостей
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