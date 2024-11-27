АвтоМир / Происшествия

В Пскове завели уголовное дело на водителя, причинившего травмы сотруднику ДПС

В Пскове расследуется уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику ДПС ГАИ во время несения службы. Как сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 30 января, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Виновник также привлечен к административной ответственности.

По информации источников Псковской Ленты Новостей, инцидент произошел 27 января около 00.15 на улице Ипподромной.

Водитель автомашины был остановлен для проверки документов. Однако в момент проверки он скрылся, причинив телесные повреждения сотруднику полиции.

При этом у сотрудника полиции остались документы водителя.

Начальник УМВД России по Псковской области подтвердил факт происшествия и отметил, что подобные случаи не единичные.