В Пскове завели уголовное дело на водителя, причинившего травмы сотруднику ДПС

В Пскове расследуется уголовное дело по факту причинения телесных повреждений сотруднику ДПС ГАИ во время несения службы. Как сообщил начальник УМВД России по Псковской области Алексей Овсянников на пресс-конференции 30 января, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ. Виновник также привлечен к административной ответственности.
По информации источников Псковской Ленты Новостей, инцидент произошел 27 января около 00.15 на улице Ипподромной.
Водитель автомашины был остановлен для проверки документов. Однако в момент проверки он скрылся, причинив телесные повреждения сотруднику полиции.
При этом у сотрудника полиции остались документы водителя.
Начальник УМВД России по Псковской области подтвердил факт происшествия и отметил, что подобные случаи не единичные.