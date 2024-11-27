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Восемь человек пострадали в ДТП за пять дней в Псковской области

Сотрудники Государственной автоинспекции за период с 27 января по 2 феврали выявили 1368 административных правонарушений, связанных с безопасностью дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Было установлено, что 34 водителя находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения, а четыре водителя повторно нарушили правила, находясь в состоянии опьянения.

За указанный период на территории Псковской области произошло семь дорожно-транспортных происшествий, в результате которых восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, обязательно соблюдайте безопасный скоростной режим в сложных погодных условиях. Необходимо воздержаться от резких перестроений и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Уважаемые пешеходы, переходите проезжую часть улицы только полностью убедившись в безопасности перехода. Не забывайте о собственной безопасности!» - обратились сотрудники ГИБДД к псковичам.