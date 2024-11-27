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Очевидцев смертельного ДТП на улице Генерала Маргелова ищут в Пскове

Очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего с 15 на 16 февраля на улице Генерала Маргелова, разыскивают в Пскове, сообщили в группе Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

«Здравствуйте, ищу свидетелей ДТП на улице Маргелова, участок дороги от КПП "до крутогого поворота", в направлении Кислово, Палкино. В ночь с 15.02- 16.02 время с 3.00 - 4.00 ночи», - говорится в сообщении.

Пострадавший скончался. Водитель скрылся с места происшествия

Всех, кто стал очевидцем ДТП или владеет какой-либо информацией о данном происшествии, просят обратиться в личные сообщения.