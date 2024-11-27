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Работник псковской строительной компании погиб в командировке

Работник ООО «Строительная компания "Монолит"» в командировке попал в дорожно-транспортное происшествие и погиб, Государственная инспекция труда в Псковской области расследовала несчастный случай.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции, водитель, командированный для перевозки компрессора, следуя на автомобиле ГАЗ-манипулятор, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом. 56-летний мужчина получил при этом травмы, несовместимые с жизнью.

В ходе расследования установлено, что работник обеспечен положенными ему средствами индивидуальной защиты, но в документах отсутствует дата проверки знаний по охране труда, к тому же пострадавший допущен к работе без прохождения медицинского осмотра.

Несчастный случай признан связанным с производством. Работодатель организовал мероприятия по устранению причин происшествия: обстоятельства и причины несчастного случая доведены до трудового коллектива, проведен внеплановый инструктаж по охране труда с работниками организации.

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.