←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Происшествия 27.11.2024 17:590 Устроившую ДТП с автобусом на площади Ленина псковичку лишили прав 02.03.2025 20:170 Фальстарт привел к столкновению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 02.03.2025 19:120 Водитель Mercedes травмировал женщину и двух детей в «четверке» на Рижском шоссе 02.03.2025 19:070 Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Октябрьском проспекте в Пскове 02.03.2025 16:490 На трассе перед псковской деревней Неелово столкнулись два автомобиля 02.03.2025 15:180 Работник псковской строительной компании погиб в командировке
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Работник псковской строительной компании погиб в командировке

02.03.2025 15:18|ПсковКомментариев: 0

Работник ООО «Строительная компания "Монолит"» в командировке попал в дорожно-транспортное происшествие и погиб, Государственная инспекция труда в Псковской области расследовала несчастный случай. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в инспекции, водитель, командированный для перевозки компрессора, следуя на автомобиле ГАЗ-манипулятор, не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль столкнулся с деревом. 56-летний мужчина получил при этом травмы, несовместимые с жизнью. 

В ходе расследования установлено, что работник обеспечен положенными ему средствами индивидуальной  защиты, но в документах отсутствует дата проверки знаний по охране труда, к тому же пострадавший допущен к работе без прохождения медицинского осмотра.

Несчастный случай признан связанным с производством. Работодатель организовал мероприятия по устранению причин происшествия: обстоятельства и причины несчастного случая доведены до трудового коллектива, проведен внеплановый инструктаж по охране труда с работниками организации. 

Виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Теги: #несчастный случай
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2449 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
02.03.2025, 20:170 Фальстарт привел к столкновению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 02.03.2025, 19:120 Водитель Mercedes травмировал женщину и двух детей в «четверке» на Рижском шоссе 02.03.2025, 19:070 Два человека пострадали при столкновении двух автомобилей на Октябрьском проспекте в Пскове 02.03.2025, 16:490 На трассе перед псковской деревней Неелово столкнулись два автомобиля
02.03.2025, 15:180 Работник псковской строительной компании погиб в командировке 02.03.2025, 13:200 ВАЗ-2107 вылетел с дороги на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 02.03.2025, 10:400 Нетрезвого водителя автомобиля «СеАЗ» остановили в великолукской деревне Борки 01.03.2025, 16:300 Великолучанин вновь был пойман за вождение в нетрезвом виде
01.03.2025, 13:451 Петербурженка осуждена за смертельное ДТП на автотрассе Псков — Гдов 01.03.2025, 13:300 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 1 марта 28.02.2025, 21:010 ДТП произошло на площади Ленина в Пскове 28.02.2025, 20:400 Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Коммунальной и Максима Горького в Пскове
28.02.2025, 19:000 Участок дороги по улице Карла Маркса в Пскове закроют с 4 по 8 марта 28.02.2025, 18:330 ДТП произошло у сквера Народовластия в Пскове 28.02.2025, 18:031 Законопроект о локализации такси: на чем будут возить псковичей 28.02.2025, 18:022 Комфорт всегда требует денег — Денис Иванов о строительстве парковок
28.02.2025, 16:331 Когда «ничего не трогать» — лучшая стратегия 28.02.2025, 11:530 Норматив по парковкам в новых микрорайонах увеличили в Пскове  28.02.2025, 11:350 Совфед разработал требования к решившим вернуться в РФ автокомпаниям 28.02.2025, 08:400 Каждый десятый автомобиль в 2024 году был приобретен в рамках параллельного импорта
28.02.2025, 07:520 В Пскове «Ауди» врезался в бордюр на перекрестке Рижского проспекта 27.02.2025, 20:300 Полоса движения на улице Некрасова будет закрыта с 3 по 14 марта в Пскове 27.02.2025, 16:460 На нескольких участках трассы Р-23 ограничат движение 28 февраля 27.02.2025, 12:070 Свыше 580 млн рублей штрафов наложили сотрудники псковского УМВД за 2024 год
27.02.2025, 11:590 100 человек погибли в ДТП в Псковской области в 2024 году 27.02.2025, 11:410 Две женщины пострадали при столкновении двух Chevrolet на Крестовском шоссе в Пскове. ФОТО 27.02.2025, 10:380 Audi на иностранный номерах эвакуировали в Печорах. ВИДЕО 26.02.2025, 19:001 Водитель BMW врезалась в «Ладу» на круговом перекрестке в Пскове
26.02.2025, 18:000 Полосу движения закроют на улице Ижорского Батальона в Пскове 26.02.2025, 16:361 Ford угодил в столб в районе Четырех углов в Пскове 26.02.2025, 15:400 Два автомобиля столкнулись возле ТЦ «Гулливер» в Пскове 26.02.2025, 12:350 Псковский суд отказал исключать «Мурманское дорожное управление» из реестра недобросовестных поставщиков
26.02.2025, 12:242 Женщину сбили на пешеходном переходе в районе дамбы в Пскове — очевидцы 26.02.2025, 11:510 Псковича с шизотипическим расстройством лишат водительского удостоверения 26.02.2025, 11:090 В показатели программы «Развитие транспортной системы» в Псковской области внесут изменения 26.02.2025, 10:461 Опыт покупки нового китайского автомобиля. Плюсы и минусы
25.02.2025, 23:220 В Пскове водитель годовалого Chery Tiggo7 врезался в годовалую «Гранту». ФОТО 25.02.2025, 22:000 Участок дороги на улице Ижорского Батальона в Пскове закроют для движения с 27 февраля 25.02.2025, 20:000 Часть улицы Некрасова в Пскове будет закрыта для движения с 27 февраля 25.02.2025, 16:460 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 26 февраля
25.02.2025, 16:360 Очевидцев смертельного наезда на пешехода в Великолукском районе разыскивает полиция 25.02.2025, 15:160 Движение по улице Сибирцева в Великих Луках перекроют до 4 апреля 25.02.2025, 14:540 Пешеходную зону перекроют на улице Комсомольской в Великих Луках 25.02.2025, 10:210 Россиянам рассказали о введении новых дорожных знаков
24.02.2025, 19:200 Скорость ограничат на трассе Р-23 «Псков» из-за уборки снежных валов 24.02.2025, 16:110 «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД. ВИДЕО 24.02.2025, 15:140 В РФ закрепят запрет на допуск к экзамену на права мигрантам из реестра 24.02.2025, 12:490 Водитель большегруза травмировал женщину на легковом автомобиле в Пскове
24.02.2025, 12:460 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Итоги очередной межведомственной комиссии по БДД 24.02.2025, 11:353 Несколько дорог в Пскове будут ремонтировать по новому нацпроекту 24.02.2025, 11:150 С 17 марта на дорогах в Псковской области вводится ограничение движения большегрузов 24.02.2025, 11:070 Двое детей пострадали в двух автомашинах при столкновении в Пскове. ФОТО
24.02.2025, 11:040 Более 1,3 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю 24.02.2025, 07:300 Нетрезвый великолучанин угнал машину и попал в ДТП 23.02.2025, 20:000 На дороги Пскова заступил «Женский патруль» 23.02.2025, 18:350 Два автомобиля столкнулись на перекрестке улиц Труда и Ипподромной в Пскове
22.02.2025, 23:280 В Пскове ограничат движение транспорта на съезде с улицы Герцена к пешеходному мосту 22.02.2025, 23:030 Хотел на море, а приехал в «Рено Логан»: видео очередного ДТП на кольце Инженерной 22.02.2025, 17:461 В Пскове не будут устанавливать новую допсекцию светофора на перекрестке Октябрьского проспекта 22.02.2025, 16:590 Три пешеходных перехода оборудуют в Пскове
22.02.2025, 15:180 Шедший по обочине пешеход погиб на трассе «Псков» 21.02.2025, 16:593 Момент столкновения на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попал на видео 21.02.2025, 16:201 «На пятой передаче»: Особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах. ВИДЕО 21.02.2025, 16:150 ДТП мешает движению на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове
21.02.2025, 15:110 В Пскове изменится режим работы светофора на улице Юбилейной у Дома офицеров 21.02.2025, 14:500 В Пскове не будут запрещать поворот налево с Юбилейной на улицу Красноармейскую 21.02.2025, 12:570 Профилактические проверки автобусов проводят сотрудники МВД в Великих Луках 21.02.2025, 10:590 Полиция проведет внеплановую проверку по уличному освещению в Пскове на улице Маргелова в связи со смертельным наездом
21.02.2025, 10:340 Гараж подожгли в Великих Луках 21.02.2025, 10:240 Водитель проехавшей на красный машины на Рижском проспекте в Пскове госпитализирован 21.02.2025, 09:450 Путепровод над трассой М-9 «Балтия» в Новосокольническом районе закроют на ремонт 20.02.2025, 22:582 Столкновение двух автомашин произошло в Пскове на Рижском проспекте, есть пострадавший
20.02.2025, 19:400 На развязке трассы Р-23 будет введено ограничение скорости 21 февраля 19.02.2025, 21:570 Скорость движения ограничат на двух участках трассы Р-23 «Псков» 20 февраля 19.02.2025, 16:233 Скончался пассажир Audi-100, сбившей опору освещения в Пскове 19.02.2025, 16:130 Три новых товарных знака Lada зарегистрировал Роспатент
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.