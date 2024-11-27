АвтоМир / Происшествия

Псковича лишили прав за наезд на пешехода на улице Яна Фабрициуса

Псковича лишили водительского удостоверения за наезд на пешехода (часть 1 статьи 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что 27 июня 2024 года подсудимый, управляя автомобилем, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу на улице Яна Фабрициуса, а также не предпринял попытки снизить скорость и полностью остановить автомобиль перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате этого он совершил наезд на пешехода, причинив ему телесные повреждения в виде перелома костей лицевого скелета и основания черепа.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, частично возместил моральный вред, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства.

Мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев.