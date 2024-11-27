←   ПЛН
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ещё Происшествия 27.11.2024 17:590 Устроившую ДТП с автобусом на площади Ленина псковичку лишили прав 14.03.2025 13:280 ДТП на Октябрьской площади в Пскове незначительно мешает движению 14.03.2025 12:430 Псковича лишили прав за наезд на пешехода на улице Яна Фабрициуса 14.03.2025 12:240 Водитель снес забор Псковской областной больницы из-за наезда на незакрепленную крышку люка 14.03.2025 11:270 Машина влетела в забор у Псковской областной больницы 13.03.2025 09:540 В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Псковича лишили прав за наезд на пешехода на улице Яна Фабрициуса

14.03.2025 12:43|ПсковКомментариев: 0

Псковича лишили водительского удостоверения за наезд на пешехода (часть 1 статьи 264 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города. 

Установлено, что 27 июня 2024 года подсудимый, управляя автомобилем, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, не уступил дорогу пешеходу, переходящему дорогу на улице Яна Фабрициуса, а также не предпринял попытки снизить скорость и полностью остановить автомобиль перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате этого он совершил наезд на пешехода, причинив ему телесные повреждения в виде перелома костей лицевого скелета и основания черепа.   

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, частично возместил моральный вред, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства. 

Мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 1 год 6 месяцев. 

Теги: #прокуратура
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 2513 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
14.03.2025, 13:280 ДТП на Октябрьской площади в Пскове незначительно мешает движению 14.03.2025, 12:430 Псковича лишили прав за наезд на пешехода на улице Яна Фабрициуса 14.03.2025, 12:240 Водитель снес забор Псковской областной больницы из-за наезда на незакрепленную крышку люка 14.03.2025, 11:270 Машина влетела в забор у Псковской областной больницы
14.03.2025, 11:110 Сотрудники «СитиИнвестГрупп» ликвидируют в Пскове последствия циклона «Урс» 14.03.2025, 10:210 Для уборки Пскова от снега задействовали 19 единиц техники 13.03.2025, 14:220 На ремонт участка улицы Вокзальной в Великих Луках готовы выделить более 15 млн рублей 13.03.2025, 10:351 С 14 марта на дорогах Псковской области заработают 48 новых камер фиксации нарушений ПДД
13.03.2025, 10:230 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковской области с 17 марта 13.03.2025, 09:540 В Пскове росгвардейцы задержали автоугонщика 12.03.2025, 20:220 Движение по полосе на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове временно перекроют 12.03.2025, 18:040 Столкновение BMW и Skoda на Рижском проспекте в Пскове попало на видео
12.03.2025, 17:591 BMW и Skoda столкнулись на пересечении улицы Балтийской и Рижского проспекта в Пскове 12.03.2025, 17:480 Мужчине запретили покидать Псковский район из-за наезда на пешехода в центре города 12.03.2025, 12:400 Не успевшего затормозить на улице Коммунальной в Пскове водителя Chevrolet оштрафовали 12.03.2025, 11:090 Москвичка попала под суд за ДТП с пострадавшим в Великих Луках
12.03.2025, 09:261 Резкое торможение перед перекрестком в Пскове привело к столкновению. ВИДЕО 11.03.2025, 19:570 Минтранс может приравнять пользователей электросамокатов к водителям 11.03.2025, 17:530 Грузовики весом более восьми тонн не смогут ездить по дорогам в Великих Луках с 24 марта 11.03.2025, 16:410 В Пскове запретят парковку на улице Железнодорожной возле путей
11.03.2025, 12:550 Грузовому транспорту запретили ездить по дорогам в Плюсском и Стругокрасненском округах 11.03.2025, 12:490 Жители стругокрасненской деревни Маяково жалуются на отсутствие инфраструктуры 11.03.2025, 11:230 «Адская трасса»: жители Плюсского округа жалуются на разбитую дорогу 11.03.2025, 11:160 Движение грузовиков ограничат в Новосокольническом районе до 15 апреля
11.03.2025, 09:450 Автомобиль «Славута» горел в опочецкой деревне Песчивка 11.03.2025, 08:200 В Госдуме обсуждают необходимость введения единого тарифа на проезд с детьми в такси 10.03.2025, 22:300 Женщина попала в больницу в Пскове 8 марта из-за молодого водителя 10.03.2025, 21:000 Псковский автолюбитель оплатил 74 штрафа после применения принудительных мер
10.03.2025, 20:400 В Пскове женщина на «Фольксвагене» «отправила» пешехода в детскую областную больницу 10.03.2025, 18:113 Продажи новых автомобилей в России рухнули до минимума с 2015 года 10.03.2025, 16:330 Mitsubishi опрокинулся в Дновском районе 10.03.2025, 15:546 «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам. ВИДЕО
10.03.2025, 15:130 В России могут вырасти штрафы за перевозку детей без автокресел 10.03.2025, 14:440 На трех автодорогах в Псковской области появятся новые посты весогабаритного контроля с метеостанцией 10.03.2025, 14:410 Нетрезвый водитель ВАЗа попался новосокольническим полицейским в праздник 10.03.2025, 13:540 Железнодорожный переезд на улице Привокзальной в Великих Луках закроют с 12 марта
10.03.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Даешь дороги псковичам 10.03.2025, 12:330 Автомобиль TagAZ эвакуировали в Изборске из-за нетрезвого водителя 10.03.2025, 12:300 Почти 1,5 тысячи правонарушений пресекли сотрудники ГАИ в Псковской области за неделю 10.03.2025, 11:200 Поспешный выезд с второстепенной дороги стал причиной ДТП на Октябрьской площади в Пскове
10.03.2025, 09:130 Два автомобиля столкнулись на улице Рокоссовского в Пскове 09.03.2025, 20:300 Скорость движения ограничат на одном участке дороги Р-23 10 марта 09.03.2025, 17:531 Светофоры не работают на выезде от Fjord Plaza Пскове 09.03.2025, 15:030 Весеннюю уборку дорог проводят сотрудники «СитиИнвестГрупп» в Пскове
08.03.2025, 14:200 Ребенок пострадал в результате ДТП на трассе в Опочецком округе 08.03.2025, 11:560 Два автомобиля столкнулись на трассе в Опочецком округе 07.03.2025, 17:110 Ввоз новых автомобилей в Россию упал на 73% 07.03.2025, 16:410 Акцию «Цветы для автоледи» провели в Псковском районе
07.03.2025, 16:090 Перегруженный транспорт не сможет ездить по дорогам в Псковском районе с 17 марта 07.03.2025, 15:160 Два автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 07.03.2025, 15:100 Наносной грунт убирают с обочин псковских дорог сотрудники «СитиИнвестГрупп» 07.03.2025, 14:210 Цветы женщинам вручили полицейские на площади Героев-Десантников в Пскове
07.03.2025, 13:210 Суд оставил в силе приговор островичу о лишении прав на 2 года 07.03.2025, 11:030 Маленький ребенок пострадал в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе 07.03.2025, 08:200 С 1 мая премиальные б/у машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25% 06.03.2025, 22:170 Полиция разбирается в обстоятельствах столкновения легкового автомобиля с электровелосипедом в Пскове
06.03.2025, 19:120 Ограничение скорости на трассе Р-23 будет введено утром 7 марта 06.03.2025, 18:500 Грузовой автотранспорт не сможет ездить в Локнянском и Опочецком муниципальных округах до 4 апреля 06.03.2025, 16:120 Новые камеры фотофиксации нарушений ПДД установят в Великих Луках 06.03.2025, 15:071 Сбитая автомашиной в Пскове пожилая женщина госпитализирована с серьезной травмой
06.03.2025, 14:522 МВД выступило против штрафов за превышение средней скорости 06.03.2025, 12:541 «Беспредел»: псковичи остро дискутируют на тему загрязнения автомобилей на улице Некрасова 06.03.2025, 12:450 Псковская ГАИ изменит график работы в связи с Международным женским днем 06.03.2025, 10:523 Водителям рассказали, какие предметы запрещено перевозить в салоне автомобиля
05.03.2025, 21:320 В Пскове сбитая машиной опора освещения упала на автобусную остановку 05.03.2025, 20:400 Скорость движения ограничат на участке трассы Р-23 «Псков» 6 марта 05.03.2025, 17:260 «Дневной дозор»: Хорошо ли убирали дороги и тротуары Пскова зимой? 05.03.2025, 17:020 В Пскове на улице Юбилейной водитель Mitsubishi Outlander сбила пьяного пешехода. ФОТО
05.03.2025, 16:321 75-летнюю женщину сбили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 05.03.2025, 15:060 «Беседка»: Уборка дорог Пскова – от зимы к лету. ВИДЕО 05.03.2025, 14:440 Техника у «Ситиинвестгрупп» универсальна и летом не простаивает — директор 05.03.2025, 14:220 Директор «Ситиинвестгрупп»: Несмотря на механизацию, отказаться от ручного труда невозможно
05.03.2025, 14:010 За минувшую зиму из Пскова вывезли 2,3 тысячи кубометров снега 05.03.2025, 13:320 Ямочный ремонт в Пскове начнут проводить с середины апреля 05.03.2025, 13:120 Директор «Ситиинвестгрупп»: Ямы на дорогах мешают их качественно убирать 05.03.2025, 12:400 В России рекордно сократились продажи новых автомобилей
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.