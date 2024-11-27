Электропоезд «Псков — Петрозаводск» задержался из-за обледенения проводов

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с задержкой электропоездов, сообщили в официальном телеграм-канале надзорного ведомства.
Фото: freepik
По предварительным данным, задержка движения поездов по маршрутам «Великий Новгород — Санкт-Петербург» и обратно, «Псков — Петрозаводск», а также «Пестово — Великий Новгород» произошла в результате обледенения контактных проводов.
Новгородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта и прав пассажиров, добавили в источнике.