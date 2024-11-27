Опубликован список пострадавших в ДТП со следовавшим из Пскова в Кострому автобусом

Сформирован список госпитализированных в результате аварии со следовавшим из Пскова туристическим автобусом, которая произошла ночью во Владимирской области. Информацию сообщает департамент здравоохранения Костромской области.
Фото: УМВД России по Псковской области
В районную больницу города Александров Владимирской области госпитализированы 16 человек:
Все пострадавшие - жители Костромской области. Телефоны для справок: приемный покой - 8 (49244) 2-44-47; заместитель главного врача по медицинской части: Антон Борисов - 8 (49244) 2-47-12.
Напомним, ночью во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, следовавшего из Пскова в Кострому. По предварительным данным, всего в момент аварии в автобусе находилось 55 пассажиров, включая одного ребёнка.