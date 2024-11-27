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Опубликован список пострадавших в ДТП со следовавшим из Пскова в Кострому автобусом

Сформирован список госпитализированных в результате аварии со следовавшим из Пскова туристическим автобусом, которая произошла ночью во Владимирской области. Информацию сообщает департамент здравоохранения Костромской области.

Фото: УМВД России по Псковской области

В районную больницу города Александров Владимирской области госпитализированы 16 человек:

Бойкова А.В., 1979 года рождения;

Ходицкая З.А., 1958 года рождения;

Матвеева О.А., 1966 года рождения;

Трубочева Н.А., 1951 года рождения;

года рождения; Смирнова И.В., 1954 года рождения;

Сатапкина В.А., 1957 года рождения;

Гетманцева И.Б. 1963 года рождения;

Горшкова О.А., 1985 года рождения;

Иванова А.Н., 1981 года рождения;

Топорикова Е.Л., 1963 года рождения;

Кузнецова Л.А., 1973 года рождения;

Соловьева Т.И., 1950 года рождения;

Дунаева В.И., 1956 года рождения;

Невредимова О.В., 1963 года рождения;

Горшков С.В., 1962 года рождения;

Александрова В.А., 1954 года рождения.

Все пострадавшие - жители Костромской области. Телефоны для справок: приемный покой - 8 (49244) 2-44-47; заместитель главного врача по медицинской части: Антон Борисов - 8 (49244) 2-47-12.

Напомним, ночью во Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного автобуса, следовавшего из Пскова в Кострому. По предварительным данным, всего в момент аварии в автобусе находилось 55 пассажиров, включая одного ребёнка.