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Житель Пскова лишится водительских прав из-за наркотической зависимости

По иску прокурора житель города Пскова, страдающий наркотической зависимостью, лишится права управления транспортными средствами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе проверки установлено, что пскович состоит на диспансерном учете врача-нарколога с диагнозом «Психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов».

Постановлением правительства Российской Федерации от 29.12.2014 №1604 определен перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами. В силу положений федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» возникновение права на управление транспортным средством напрямую поставлено в зависимость от состояния здоровья водителя. Владение правом управления транспортными средствами гражданином с подобными заболеваниями создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенному кругу лиц, пояснили в прокуратуре.

В целях устранения нарушений закона прокурором города в суд направлено исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении местного жителя.

Требования прокурора удовлетворены.