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АвтоМир / Происшествия

За неделю выявили 34 пьяных водителей в Псковской области

05.05.2025 13:02|ПсковКомментариев: 0

За период с 28 апреля по 5 мая сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1534 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения. Выявлено 34 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения задержано 5 водителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

За данный период на территории области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли, 16 человек получили травмы различной степени тяжести. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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