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Водителю из Новоржевского района ограничили свободу за столкновение с мотоциклом

Женщина, проживающая в Новоржевском районе, признана виновной Пушкиногорским районным судом в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ («Управление автомобилем в состоянии опьянения»), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Новоржевского района.

Установлено, что в марте 2024 года обвиняемая, находясь за рулем автомобиля Nissan Almera в состоянии алкогольного опьянения, допустила столкновение с движущимся навстречу мотоциклом Izh YU-5K на перекрестке в городе Новоржев. В результате аварии пострадавший получил тяжелые травмы.

Государственный обвинитель поддержал обвинение, указав на обстоятельства совершения преступления и его последствия. Суд учёл мнение стороны обвинения, характер и степень общественной опасности деяния, а также совокупность смягчающих и отягчающих обстоятельств. Подсудимая получила наказание в виде одного года ограничения свободы и дополнительного запрета на управление транспортными средствами сроком на полтора года.

Приговор суда первой инстанции остался неизменным и вступил в законную силу, поскольку ни одна сторона не воспользовалась правом подачи апелляции.