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Пытавшегося скрыться от полиции в Пскове водителя заключили под стражу

Мужчине, применившему насилие в отношении сотрудника полиции в Пскове при задержании, избрана мера пресечения, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Фото: «Жесть по-псковски» / «ВКонтакте»

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении жителя Пскова, которому предъявлено обвинение в совершении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей (часть 1 статьи 318 УК РФ).

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По версии следствия, 11 мая на территории автомобильной мойки самообслуживания «Моечка!» (Псков) находившийся в состоянии алкогольного опьянения с целью избежать привлечения к установленной законом ответственности за совершенное им административное правонарушение и воспрепятствовать исполнению возложенных на сотрудника полиции служебных обязанностей нанес ему телесные повреждения.

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По результатам рассмотрения ходатайство следователя удовлетворено, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц до 18 июня включительно.

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Напомним, на водителя ранее было возбуждено еще одно уголовное дело - по статье 261.1 «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» УК РФ.