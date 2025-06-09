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Возгорание Volkswagen Golf ликвидировали пожарные в Опочке

Специалисты МЧС России ликвидировали возгорание автомобиля Volkswagen Golf 2002 года выпуска на улице Ленина в Опочке 23 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание было ликвидировано в 15:32. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Пожарными спасена хозяйственная постройка. Привлекались три специалиста и одна единица техники.

Ранее, в 05:49, поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Октябрьская в Новосокольниках. Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Огнеборцами МЧС России возгорание было ликвидировано. Спасен жилой дом и хозяйственная постройка. Привлекались пять специалистов и две единицы техники.