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В кемпинге для фур в Красном Бору не проснулся уставший дальнобойщик из Пскова

Полицейские осматривали большегруз на платном паркинге в Тосненском районе Ленобласти. Тело водителя лежало в запертой кабине больше недели.

Фотография: 47news

По информации 47news, около двух часов ночи 15 июля сотрудники полиции приехали на кемпинг для большегрузов в поселке Красный Бор. Там осматривали синий тягач Volvo с номерами Псковской области. Кабина была заперта изнутри.

Внутри нашли тело 51-летнего шофера. По предварительным данным, смерть могла спровоцировать крайняя степень усталости. В закрытой машине дальнобойщик лежал с 7 июля. Известно, что машина была оформлена в лизинг, а шофер работал в статусе индивидуального предпринимателя.