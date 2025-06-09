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Задержан водитель автобуса, допустивший столкновение с поездом в Ленобласти

Следователями задержан водитель пассажирского автобуса, допустивший столкновение с грузовым поездом в Ленинградской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Фотография: Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

Ленинградским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела по факту столкновения пассажирского автобуса и грузового поезда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

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Напомним, 4 августа на железнодорожном переезде перегона Олонец – Лодейное Поле вблизи станции Инема Ленинградской области произошло столкновение пассажирского автобуса и грузового поезда. В ходе предварительного следствия установлено, что причиной столкновения стало грубое нарушение правил дорожного движения водителем автобуса, проигнорировавшим запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде.

В результате происшествия один пассажир скончался на месте, еще 14 были оперативно госпитализированы в ближайшие медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь.

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Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. В настоящее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения задержанному.