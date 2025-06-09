АвтоМир / Происшествия

Дерзко нарушившего ПДД в Пскове водителя BMW могут привлечь к ответственности

Водителя автомобиля BMW, повернувшего направо со встречной полосы на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького в Пскове, могут привлечь к ответственности, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

В ходе мониторинга сети Интернет сотрудники управления МВД России по Псковской области выявили видеозаписи, на которых запечатлено, как водитель, управляя автомобилем марки BMW, совершает опасные маневры на одной из городских улиц Пскова, грубо нарушая Правила дорожного движения Российской Федерации.

По данному факту региональной Госавтоинспекцией проводится проверка, устанавливается водитель данного транспортного средства и иные обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки водитель будет привлечен к установленной законом ответственностью.