АвтоМир / Происшествия

Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем

Выезд легкового автомобиля на пути перед приближающимся поездом стал причиной дорожного-транспортного происшествия на переезде в Ленинградской области 4 сентября, сообщается в Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

ДТП произошло в 8:16 на железнодорожном переезде на перегоне Луга-1 – разъезд Генерала Омельченко Октябрьской железной дороги. При исправно работающей сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом №810 Псков – Санкт-Петербург.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших нет. Локомотивная бригада и пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Водитель автомобиля с места происшествия скрылся. Поезд в 8:19 отправлен по маршруту. На движение других поездов ДТП не повлияло.

«Октябрьская железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения», - сообщили на железной дороге.