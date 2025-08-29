АвтоМир / Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста преследовали сотрудники ДПС в Пскове

Пьяного водителя преследовали и остановили сотрудники дорожно-патрульной службы в Пскове 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Сегодня ночью около 1:35 на парковке торгового центра по улице Труда, дом 54 остановили водителя автомобиля Renault Laguna, мужчину 2001 года рождения, который не остановился по требованию инспекторов городской Госавтоинспекции и продолжил движение.

Полицейские незамедлительно организовали преследование правонарушителя. Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Материал проверки в отделе дознания УМВД России по Псковской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.