Псковская студентка рассказала, как мошенники убедили ее поджечь автомобиль МВД 05.09.2025 16:540 Пьяного водителя-рецидивиста преследовали сотрудники ДПС в Пскове 05.09.2025 16:280 Двое мужчин пострадали при опрокидывании КАМАЗа на улице Яна Райниса в Пскове 05.09.2025 15:440 Пассажир пострадала в ДТП возле моста имени 50-летия Октября в Пскове 05.09.2025 10:451 Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове 04.09.2025 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия

Пьяного водителя-рецидивиста преследовали сотрудники ДПС в Пскове

05.09.2025 16:54|ПсковКомментариев: 0

Пьяного водителя преследовали и остановили сотрудники дорожно-патрульной службы в Пскове 5 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Сегодня ночью около 1:35 на парковке торгового центра по улице Труда, дом 54 остановили водителя автомобиля Renault Laguna, мужчину 2001 года рождения, который не остановился по требованию инспекторов городской Госавтоинспекции и продолжил движение. 

Полицейские незамедлительно организовали преследование правонарушителя. Установлено, что водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Материал проверки в отделе дознания УМВД России по Псковской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
Какой из железнодорожных переездов в Пскове и окрестностях находится в наихудшем состоянии?
В опросе приняло участие 4641 человек
05.09.2025, 17:430 Михаил Ведерников: В непростых погодных условиях дорожные проекты выполнены качественно и в срок 05.09.2025, 17:320 «На пятой передаче» с Владимиром Папортом: Детский травматизм в ДТП, электросамокаты на тротуарах и одностороннее у школ. ВИДЕО 05.09.2025, 16:540 Пьяного водителя-рецидивиста преследовали сотрудники ДПС в Пскове 05.09.2025, 16:430 Начался ремонт дорожного покрытия вблизи жилых домов на улице Рокоссовского в Пскове
05.09.2025, 16:280 Двое мужчин пострадали при опрокидывании КАМАЗа на улице Яна Райниса в Пскове 05.09.2025, 15:440 Пассажир пострадала в ДТП возле моста имени 50-летия Октября в Пскове 05.09.2025, 14:510 В Гдовском районе восстановили переправу через реку Веенка 05.09.2025, 12:350 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче» с Владимиром Папортом
05.09.2025, 10:451 Обжалован приговор водителю BMW, который на скорости 142 км в час насмерть сбил человека в Пскове 04.09.2025, 19:380 В Госдуме предложили ввести регулирование стоимости топлива 04.09.2025, 11:080 Псковская «Ласточка» столкнулась с легковым автомобилем 03.09.2025, 21:310 На улице Ижорского батальона в Пскове водитель Nissan зацепил фургон. ФОТО, ВИДЕО
03.09.2025, 20:180 Мужчина скончался за рулем вблизи себежской деревни Питюли 03.09.2025, 20:000 Ограничение скорости будет действовать на трех участках трассы Р-23 «Псков» 4 сентября 03.09.2025, 18:400 Ремонт двора завершили на Рижском проспекте в Пскове 03.09.2025, 18:301 Псковича оштрафовали на четверть миллиона за дрифт в центре Петербурга
03.09.2025, 15:580 Стружанин 132 раза превысил скорость и заплатил 141 тысячу рублей штрафов 03.09.2025, 15:091 Дорожные проблемы обсудили граждане с Александром Братчиковым в общественной приёмной 03.09.2025, 11:570 В Пскове продолжилось благоустройство «Пентагона» 03.09.2025, 09:520 ДТП на перекрестке улицы Некрасова и Октябрьского проспекта затрудняет движение в Пскове
03.09.2025, 09:150 В Госдуме предложили заменять нестандартные номера машин на знаки с флагом 02.09.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 3 сентября 02.09.2025, 20:400 Завершена укладка нового асфальта на участке дороги Плюхново – Кудряницы в Псковской области 02.09.2025, 19:400 Страх перед ограничениями заставил водителя из Дедовичей выплатить ущерб за аварию
02.09.2025, 16:290 Подписан контракт на ремонт двух участков улицы Вокзальной в Пскове 02.09.2025, 16:000 Встретить осень псковичи могут с новым автомобилем 02.09.2025, 14:410 Средняя премия по годовым полисам ОСАГО за семь месяцев снизилась на 5% 02.09.2025, 14:330 Сбитый на улице Розы Люксембург в Пскове ребенок находится в состоянии средней тяжести
02.09.2025, 11:113 Стали известны подробности ДТП со сбитым мальчиком на улице Розы Люксембург в Пскове 02.09.2025, 08:570 Тройное ДТП произошло на Рижском шоссе в Псковском районе 01.09.2025, 21:550 В воскресенье водители в Пскове сталкивались с самокатчиками, врезались в автобусы и «догоняли» другие автомобили 01.09.2025, 17:100 Ребенка на самокате сбили на улице Розы Люксембург в Пскове 
01.09.2025, 16:250 «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД. ВИДЕО 01.09.2025, 16:130 За неделю в Псковской области выявили 27 нетрезвых водителей 01.09.2025, 15:110 Минздрав уточнил список противопоказаний к управлению автомобилем 01.09.2025, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор»: Итоги городского заседания межведомственной комиссии по БДД
01.09.2025, 11:180 Время на уплату штрафа для владельцев иностранных авто сократят в 60 раз 01.09.2025, 09:171 Поворот налево на Рижском проспекте: Запретить нельзя оставить 01.09.2025, 08:000 Полосу движения перекрыли на улице Крупской в Пскове до 1 октября 31.08.2025, 21:300 Камеру на улице Коммунальной развернули в сторону Псковского Кремля
31.08.2025, 18:300 Пскович госпитализирован после аварии на мотоцикле в деревне Борисовичи 31.08.2025, 18:000 Ограничение скорости будет действовать на двух участках трассы Р-23 «Псков» 1 сентября 31.08.2025, 12:560 Два легковых автомобиля столкнулись в Крестах в Пскове 30.08.2025, 18:450 Два автомобиля столкнулись с грузовиком возле стругокрасненской деревни Мараморочка
30.08.2025, 18:400 Nissan и Renault столкнулись на Сиреневом бульваре в Пскове 30.08.2025, 18:000 Фотофакт: Паук-оса в псковском садоводстве 30.08.2025, 13:400 Комсомольский переулок в Пскове перекроют для проведения линейки 1 сентября 30.08.2025, 10:200 Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября
30.08.2025, 09:400 Схема движения изменится на улице Кузнецкой в Пскове до 5 сентября 29.08.2025, 17:420 На Рижском проспекте в Пскове водитель Ssang Yong догнал BMW. ВИДЕО 29.08.2025, 16:070 Новые правила медосвидетельствования водителей разъяснили псковичам 29.08.2025, 13:200 Неосторожное перестроение женщины на Ford привело «Ладу» в столб на Крестовском шоссе
29.08.2025, 12:020 Псковская студентка рассказала, как мошенники убедили ее поджечь автомобиль МВД 29.08.2025, 09:490 Автомобиль Opel горел на улице Силина в Великих Луках 28.08.2025, 23:100 Две «Лады» столкнулись в Пскове на Рижском проспекте из-за выполнения левого поворота 28.08.2025, 19:400 Два автомобиля столкнулись возле «Семейного магнита» в Пскове
28.08.2025, 18:200 На двух участках трассы Р-23 «Псков» ограничат скорость транспорта 29 августа 28.08.2025, 15:300 «Беседка»: Об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября. ВИДЕО 28.08.2025, 15:200 20 обозначающих пешеходные переходы светофоров установили в Пскове 28.08.2025, 14:590 Удовлетворенность псковичей работой Госавтоинспекции составила 99%
28.08.2025, 14:581 На Рижском проспекте в Пскове запретят поворачивать налево в один из дворов 28.08.2025, 14:430 Новый светофор появится возле автобусной остановки «Овсище» в Пскове 28.08.2025, 14:260 На прилегающих к школам и детсадам территориях в Пскове восстановят разметку 28.08.2025, 14:040 Число обращений в псковскую ГАИ за госуслугами увеличилось на 7%
28.08.2025, 13:152 Автомобили BELGEE скоро в Пскове 28.08.2025, 12:030 Подросток-пассажир пострадала в результате ДТП в Печорском округе 28.08.2025, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об изменении госпошлины для автовладельцев с 1 сентября 28.08.2025, 11:351 Четыре человека пострадали при наезде на лося в Пскове. ФОТО
28.08.2025, 11:070 Парковку на ряде улиц в центре Пскова планируют ограничить 28.08.2025, 10:372 В Пскове обсудили изменение схемы движения на перекрестке Рижского проспекта и улицы Рокоссовского 28.08.2025, 10:130 В Пскове планируют установить новый светофор на улице Леона Поземского 28.08.2025, 09:311 «Шумовая разметка», заборы от лосей, расширение дороги на Петербург: О работе дорнадзора ГАИ
27.08.2025, 22:360 Стали известны подробности столкновения на перекрестке улиц Ипподромной и Труда в Пскове 27.08.2025, 21:000 Ограничение скорости будет действовать на четырёх участках трассы Р-23 «Псков» 28 августа 27.08.2025, 17:000 Первые автомобили TENET уже в Пскове 27.08.2025, 15:590 Грузовик столкнулся с Lada возле псковской деревни Подборовье-3, пострадали двое
