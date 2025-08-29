АвтоМир / Происшествия

Приставы взыскали с псковских водителей более 5 млн рублей за нетрезвую езду

Судебные штрафы в отношении 222 водителей региона, управляющими автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, поступили для принудительного исполнения в УФССП России по Псковской области с начала текущего года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Судебные приставы регионального управления взыскали более 5,5 миллиона рублей в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении лиц, находящихся за рулем в состоянии опьянения, либо не выполнивших требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Наказание в виде штрафов за данные деяния предусмотрены статьями 12.8 КоАП РФ и 12.26 КоАП РФ «Кодекса об административных нарушениях Российской Федерации». Примечательно, что количество исполнительных производств за езду в нетрезвом виде значительно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Тем не менее тема нетрезвых водителей на дорогах Псковской области остается острой. Зачастую они становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Отметим, что больше всего должников данной категории в отдел судебных приставов города Пскова №1 - 76 должников, ОСП города Великие Луки - 65 должников, ОСП города Пскова №2 - 64 должника.