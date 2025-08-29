АвтоМир / Происшествия

Со страховой компании взыскали почти 300 тысяч рублей за повреждение заправки в Опочке

Арбитражный суд Псковской области взыскал с АО «Совкомбанк страхование» в пользу ООО СО «Псковнефтепродукт» 290 301 рубль ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: архив ПЛН

В июле 2023 года на АЗС, расположенной в Опочке на улице Механизаторов, гражданин, управляя автомобилем Lada Granta, перед началом движения транспортного средства не извлек заправочный пистолет из бензобака, в результате чего имуществу ООО «Псконефтепродукт» были причинены повреждения: обрыв разрывной муфты, повреждение облицовочной панели ТРК.

Гражданская ответственность гражданина была застрахована в АО «Совкомбанк страхование». Общество воспользовалось своим правом на страховое возмещение, вместе с тем страховая компания произвела выплату не в полном объеме.

Учитывая данные обстоятельства, общество обратилось в суд. Иск удовлетворен.