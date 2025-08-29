АвтоМир / Происшествия

Пострадавшему в ДТП в Куньинском районе мужчине предстоит вторая операция

В результате дорожной аварии в Куньинском районе 12 сентября водитель автомобиля погиб на месте происшествия до прибытия скорой помощи. Вместе с ним находился пассажир 1965 года рождения, который, по уточненной информации, получил серьёзные травмы. Супруга пострадавшего рассказала Псковской Ленте Новостей подробности произошедшего.

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Великолукский»

«Во время столкновения мой муж оказался выброшен через лобовое стекло машины. Кто-то из проходивших мимо людей оперативно вызвал скорую помощь, которая доставила его в больницу. Там выяснилось, что у него сломана таранная кость, повреждена ушная раковина и зафиксирован ряд других травм», - отметила женщина.

Первоначально возникали опасения относительно наличия отёка мозга, однако позже обследование показало отсутствие подобной угрозы. Врачам пришлось произвести операцию по пришиванию ушной раковины.

Из-за тяжести полученного ранения семья принимает решение перевести мужчину в медицинское учреждение в Смоленской области, где имеются более продвинутые медицинские технологии для лечения сложных переломов, как им и посоветовали врачи из Великих Лук.

Женщина отметила, что состояние пострадавшего стабилизировалось, хотя процесс выздоровления потребует длительного периода реабилитации и еще одной операции.