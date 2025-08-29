АвтоМир / Происшествия

Два автомобиля Wolkswagen Passat сгорели в Псковской области за сутки

Два автомобиля Wolkswagen Passat сгорели в Псковской области 25 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС России по Псковской области

В 11:26 произошло возгорание легкового автомобиля Wolkswagen Passat 1990 года выпуска на улице Молодежная в деревне Руново Новосокольнического муниципального округа. Предположительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в передней панели автомобиля (торпеда). На месте работали три специалиста МЧС России и единица техники.

В 15:12 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля Wolkswagen Passat 1994 года выпуска на улице Ленина в Опочке. В салоне выгорела передняя панель (торпеда).

Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки в передней панели автомобиля (торпеда).

Возгорание ликвидировали пять специалистов МЧС России и две единицы техники.