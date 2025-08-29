АвтоМир / Происшествия

Ford изъяли у нетрезвого водителя в Пскове

Нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, попался полицейским в Пскове 25 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в ночью у дома на площади Ленина инспекторы ДПС остановили для проверки автомашину Ford. Выяснилось, что этой иномаркой управлял находившийся «под градусом» пскович 1972 года рождения.

Автомобиль изъят. Все обстоятельства произошедшего выясняются.