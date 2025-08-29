АвтоМир / Происшествия

Приставы в ходе рейда изъяли у псковички внедорожник из-за долга в 1,5 млн рублей

В ходе рейда судебных приставов в Пскове арестован дорогостоящий автомобиль 58-летней женщины, укрывшейся от уплаты долгов на сумму свыше полутора миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В Пскове прошёл очередной рейд судебных приставов с использованием мобильного комплекса «Дорожный пристав»

Работа с должниками — одно из приоритетных направлений деятельности службы судебных приставов.

«Для принудительного взыскания задолженностей применяются самые разные меры, в том числе современные технологии. Мобильный комплекс "Дорожный пристав" позволяет быстро и эффективно выявлять неплательщиков прямо на дорогах», - отметили приставы.



В ходе вчерашнего мероприятия сотрудники проверили более 400 автомобилей. В результате было арестовано 4 транспортных средства на общую сумму почти 4,9 млн рублей. В одном случае должник, не желая расставаться со своим автомобилем, оплатил задолженность в размере 400 тысяч рублей прямо на месте.





Особое внимание привлекла 58-летняя жительница Пскова. В отношении неё числится 16 исполнительных производств на общую сумму свыше 1,5 млн рублей. Женщина долгое время уклонялась от общения с судебными приставами и находилась в исполнительном розыске.

«Благодаря сегодняшнему рейду удалось арестовать и изъять её дорогой внедорожник. При этом владелица отказалась от услуг эвакуатора и, в сопровождении сотрудников отделения специального назначения, самостоятельно доставила автомобиль на специализированную стоянку», - заключили приставы.