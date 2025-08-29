АвтоМир / Происшествия

Приставы арестовали автомобиль жителя Великих Лук за долг по алиментам

Судебные приставы Псковской области применили жесткую меру в отношении 51-летнего жителя Великих Лук, годами уклонявшегося от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего сына, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Длительное время отец ребенка пренебрегал законными требованиями решения суда и не выплачивал положенные деньги своему 14-летнему сыну, накопив задолженность в размере 290 тысяч рублей.

Сотрудник службы незамедлительно принял меры по установлению места нахождения гражданина и проверке его имущественного положения. Было установлено, что он является владельцем автомобиля Volkswagen Passat. Судебный пристав-исполнитель принял решение наложить арест на автомобиль великолучанина с целью понуждения к исполнению финансовых обязательств.

После проведения оценки арестованное транспортное средство было выставлено на торги через Росимущество. Однако реализовать автомобиль не удалось. В соответствии с действующим законодательством, взыскателю предложили принять имущество в счет погашения долга со скидкой 25% от первоначальной оценочной стоимости.

Взыскатель согласился на предложенные условия, и на текущей неделе автомобиль был изъят у должника и передан новому владельцу — взыскательнице.

Помимо данной меры принудительного исполнения, на мужчину был составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетнего. В качестве наказания суд назначил ему 40 часов обязательных работ.